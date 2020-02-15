سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير الأوقاف: ترشيح المتميزين بمسابقة القرآن الكريم للإذاعة والتليفزيون

السبت، 15 فبراير 2020 08:46 م
صور.. وزير الأوقاف: ترشيح المتميزين بمسابقة القرآن الكريم للإذاعة والتليفزيون وزير الأوقاف وأوائل الفائزين في المسابقة العالمية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين اليوم السبت بديوان عام الوزارة، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، ود.  نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، ود.  أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف د.  محمد مختار جمعة أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعا. 
 
كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض. 
 
كما نظمت فعاليات القافلة الأولى للتيرم الثاني من القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة بمركزي أبو حمص ورشيد. 
 
وقد ألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة حيث استفاد منها ١٤٠٠ طالبا وطالبة.
 
وتضمنت فاعليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامةالإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها : العلم و القراءة و الأخلاق والقيم وعلو الهمة. 
 
2-7
 
 
3-5
 
 
7-4
 
 
10-2
 
 
11-2
 
 
 
 

وزاره الاوقاف

الفائزين بمسابقه الاوقاف

مسابقه الاوقاف للقران الكريم

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: نرفض الشعارات السياسية التركية فى الحرم المكى

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:06 م

وزير الأوقاف: علامة الصلاة مرتبطة بطبيعة كل جلد وليس لها علاقة بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ"

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:35 م

وزير الأوقاف يخطب بمسجد الفرقان بطلخا مشاركا لأهل الدقهلية عيدهم القومى

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:41 ص

وزير الأوقاف يعلن الفائزين فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم بينهم مصريين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:43 م

وزير الأوقاف: فوز متسابقى مصر والأردن وبلجيكا بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة