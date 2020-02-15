صور.. وزير الأوقاف: ترشيح المتميزين بمسابقة القرآن الكريم للإذاعة والتليفزيون

كتب - إسماعيل رفعت

التقى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين اليوم السبت بديوان عام الوزارة، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، ود. نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، ود. أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعا.

كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.

كما نظمت فعاليات القافلة الأولى للتيرم الثاني من القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة بمركزي أبو حمص ورشيد.

وقد ألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة حيث استفاد منها ١٤٠٠ طالبا وطالبة.

وتضمنت فاعليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامةالإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها : العلم و القراءة و الأخلاق والقيم وعلو الهمة.