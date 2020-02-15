صور.. متحف سوهاج يستقبل 300 زائر من الوفود المشاركة فى أسبوع الجامعات

نظّم متحف سوهاج القومى بالتعاون مع جامعة سوهاج زيارة لأكثر من 300 فرد من الوفود المشاركة فى الأسبوع الأول للجامعات تضم عدد من رؤساء ونواب جامعات كل من جامعة سوهاج، وجامعة المنوفيه، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادى، ونائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية وربط جمهور الشباب المصرى بالمتاحف، وفى إطار بدء فعاليات أسبوع الجامعات الأول.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إعجاب الوفد بما يحتويه المتحف من قطع أثرية هامة توضح وتبرز تاريخ المحافظة العريق وتصف حقبة طويلة من تاريخ مصر القديم.

وفى نفس السياق وتحت شعار "اعرف بلدك" الذى تم تدشينه من خلال وزارة الشباب والرياضة، استقبل متحف آثار ملوى بمحافظة المنيا مجموعة من طلاب كلية الإرشاد السياحي، ليتعرفوا من خلال الجولة الإرشادية التى شاركهم بها أمناء المتحف على أهم القطع الأثرية، وفى نهاية الجولة أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، والتقطوا الصور التذكارية لهم.

وشهدت جامعة سوهاج، السبت الماضى، انطلاق فاعليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية بمشاركة 13 جامعة حكومية ومعهد عالى، بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات حيث يكون الأسبوع الأول "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عزيز أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن البروفات استغرقت 75 يوما شارك فيها 750 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية وفريق منتخب الجامعة "للكاراتيه"، وأن جدول أسبوع الشباب الأول تضمن لعبة التنس الأرضى لأعضاء هيئة التدريس، وتم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد .