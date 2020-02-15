سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. متحف سوهاج يستقبل 300 زائر من الوفود المشاركة فى أسبوع الجامعات

السبت، 15 فبراير 2020 01:39 م
صور.. متحف سوهاج يستقبل 300 زائر من الوفود المشاركة فى أسبوع الجامعات متحف سوهاج القومي يستقبل 300 زائر
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظّم متحف سوهاج القومى بالتعاون مع جامعة سوهاج زيارة لأكثر من 300 فرد من الوفود المشاركة فى الأسبوع الأول للجامعات تضم عدد من رؤساء ونواب جامعات كل من جامعة سوهاج، وجامعة المنوفيه، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادى، ونائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية وربط جمهور الشباب المصرى بالمتاحف، وفى إطار بدء فعاليات أسبوع الجامعات الأول.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إعجاب الوفد بما يحتويه المتحف من قطع أثرية هامة توضح وتبرز تاريخ المحافظة العريق وتصف حقبة طويلة من تاريخ مصر القديم.

وفى نفس السياق وتحت شعار "اعرف بلدك" الذى تم تدشينه من خلال وزارة الشباب والرياضة، استقبل متحف آثار ملوى بمحافظة المنيا مجموعة من طلاب كلية الإرشاد السياحي، ليتعرفوا من خلال الجولة الإرشادية التى شاركهم بها أمناء المتحف على أهم القطع الأثرية، وفى نهاية الجولة أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، والتقطوا الصور التذكارية لهم.

وشهدت جامعة سوهاج، السبت الماضى، انطلاق فاعليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية بمشاركة 13 جامعة حكومية ومعهد عالى، بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات حيث يكون الأسبوع الأول "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عزيز أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن البروفات استغرقت 75 يوما شارك فيها 750 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية وفريق منتخب الجامعة "للكاراتيه"، وأن جدول أسبوع الشباب الأول تضمن لعبة التنس الأرضى لأعضاء هيئة التدريس، وتم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد .

 
IMG-20200215-WA0009
 

IMG-20200215-WA0008
 

IMG-20200215-WA0010
 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اسبوع الجامعلت

متحف سوهاج

متحف ملوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. متحف سوهاج القومى يستقبل وفود سياحية أجنبية

الإثنين، 27 يناير 2020 10:39 ص

البابا تواضروس يزور متحف سوهاج القومي بصحبة مدير الأمن

الخميس، 16 يناير 2020 12:19 م

البابا تواضروس الثانى يزور متحف سوهاج القومى ويشيد بمحتوياته الأثرية.. صور

الأربعاء، 15 يناير 2020 10:08 م

ورش لتصميم الحلى والأورجامى فى متحف سوهاج القومى.. اعرف الموعد

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:30 م

س و ج.. متحف سوهاج يستقبل زواره فى العيد.. اعرف مقتنياته ومواعيده

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 ص

متحف سوهاج يستقبل زواره فى ثانى أيام العيد والدخول بـ5 جنيهات

الخميس، 06 يونيو 2019 05:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة