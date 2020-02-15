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صور.. تهالك رصيف شارع البطل بعد تطويره بـ20مليون جنيه.. ومواطن: أين المحافظ؟!

السبت، 15 فبراير 2020 12:58 م
صور.. تهالك رصيف شارع البطل بعد تطويره بـ20مليون جنيه.. ومواطن: أين المحافظ؟! إنهيار الرصيف
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

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للمرة الثانية فى أقل من شهرين، تهالك رصيف شارع البطل أحمد عبد العزيز، بحى الدقى بالجيزة، والذى لم يمر على تركيبه أيام قليلة، حيث استبدلت المحافظة الرخام والبلدورات الخرسانية بالإنتر لوك وبلدورات منفصلة يتم لصقها تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لأعمال تطوير شارع البطل احمد عبد العزيز، وشارع شهاب، بالدقى، وعلى الرغم من مطالب الأهالى بعدم إزالة الرخام والبلدورات الخرسانية، إلا أن المحافظة أصرت على استبدال الرصيف بزعم توحيد توحيد اللون والشكل العام، ورغم ذلك تهالك الرصيف للمرة الثانية قبل افتتاح الشارع، حيث كان من المقرر افتتاحه الشهر الماضى، ولكن تم التأجيل لعدن انتهاء المقاول من الأعمال .
 
وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، أعمال تطوير وتغيير أرصفة، ومن المقرر أن يتم إعادة رصفه وزراعة الحديقة الوسطى له، كما تم تجديد أعمدة الإنارة، وتحديثها للمبات ليد، وذلك حسب ما أعلنته محافظة الجيزة.
 
وكان "اليوم السابع"، رصد ما يتم من أعمال بالشارع والتى بدأت منذ 7 اشهر  تقريبا، حيث تم إزالة كل الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واسبدالها ببلاط الانتر لوك، وهو ما أدى لاستياء البعض من سكان الشارع، وذلك لأن أغلب أرصفة الشارع كانت مرصوفة بالرخام والجرانيت على نفقة ملاك العقارات وأصحاب الشركات الموجودة بطول الشارع.
 
وقال أحد سكان الشارع، رفض ذكر أسمه، إن التطوير شئ محبوب، ولكن لابد أن يكون للأفضل وليس العكس، موضحا أن العقار الذى يسكن به كان رصيفه جرانيت ومظهره جميل للغاية ومميز ولكن المحافظة كسرت كل هذا واستبدلته ببلاط بدلا من وضع هذا البلاط فى أماكن آخرى هى الأولى بالرصف، متسائلا أين محافظ الجيزة من هذا المشهد الهزلى؟ّ!.
 
وعقب نشر "اليوم السابع" للتقرير، قدم عدد كبير من النواب طلبات إحاطة، لمعرفة طرق صرف أموال الرصف، وكيفية ترشيد إنفاقها.
 
إنهيار الرصيف (1)
 
إنهيار الرصيف (2)
 
إنهيار الرصيف (3)
 
إنهيار الرصيف (4)
 
إنهيار الرصيف (5)
 
إنهيار الرصيف (6)
 
إنهيار الرصيف (7)
 
إنهيار الرصيف (8)
 
إنهيار الرصيف (9)
 
إنهيار الرصيف (10)
 
إنهيار الرصيف (11)
 

الجيزة

رصيف البطل

رصف الشوارع

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