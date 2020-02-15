صور.. انعقاد لجنة تجديد الترقيات بتعليم شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها أن عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم ترأس اليوم السبت اجتماع لجنة تجديد الترقيات لمدير ووكيل مدرسة للتعليم الإبتدائي والإعدادى والثانوى العام والفنى .

ضمت اللجنة كلًا من أحمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة عضوا، ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية عضوا، وحمزة رضوان مدير عام التعليم العام عضوا، وممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى عضوا، ومحمد زاهر رئيس مجلس الآباءوالأمناء.

كما كرم عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية لمجهوداته الداعمة للطلاب الموهوبين والعباقرة بمدرسة الشهيد المقدم محمد عمر الثانوية بنات ببئر العبد، لاشتراكهم ببرنامج العباقرة، وكرم كلا من المنسق العام للصفوف الأولى حسنه الشرقاوى، ومنسقى الإدارات التعليمية المختلفة لإجتيازهم التدريب على منظومة التعليم الجديدة 0"2 .

وخلال الاحتفال أشاد وكيل تعليم شمال سيناء بالدور الأساس الذى يقوم به المعلم فى العملية التعليمية ومدى الأثر البالغ بالتدريب للمعلم الذى ينعكس بطبيعة الحال على الطالب وما تقدمه المنظومة التعليمية الجديدة .

وسبق واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء انطلاق فعاليات تدريب القيادات الوسطى للأسبوع الثالث بإدارة التدريب التخصصى بديوان عام المديرية، وتابع حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم اعمال التدريب القيادات الوسطى للأسبوع الثالث بإدارة التدريب التخصصى بديوان عام المديرية ، ويجرى تدريبهم على الإحصائيات ببرنامج الاكسيل ( E x l )، والمتدربون من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

كما استقبل عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أحمد يسرى محمود مدير عام التكاليف والمقايسات بوزارة التربية والتعليم، والذى تابع جميع مدارس الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



