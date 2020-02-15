صور.. افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنظومة ذكية

كتب محمود عبد الراضي

يرصد اليوم السابع صور مشاهد من إفتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية ، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور ،وفى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية .

وافتتح مدير أمن القاهرة (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بشارع محمد فريد - بمنطقة مشروع سكن مصر - التجمع الثالث - بالقاهرة الجديدة ، والذى يضم وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة ، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر ، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلاً من مواقعهم السابقة.

وتوافد مواطنون على المجمع عقب افتتاحه لإستخراج وتجديد رخص تسيير مركباتهم ، والذين أعربوا عن كامل رضاهم عن ما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم فى إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر .

ويشار إلى أن العنوان التفصيلى للمجمع على الرابط التالى (https://goo.gl/maps/umtEkgHw1sF9FURA8).. كما أنه متوفر على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، وذلك فى إطار تقديم كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين .