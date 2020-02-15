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صور.. افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنظومة ذكية

السبت، 15 فبراير 2020 04:33 م
صور.. افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنظومة ذكية مجمع التراخيص
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد اليوم السابع صور مشاهد من إفتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية ، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور ،وفى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية .
 
وافتتح مدير أمن القاهرة (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بشارع محمد فريد - بمنطقة مشروع سكن مصر - التجمع الثالث - بالقاهرة الجديدة ، والذى يضم وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة ، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر ، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلاً من مواقعهم السابقة.
 
وتوافد مواطنون على المجمع عقب افتتاحه لإستخراج وتجديد رخص تسيير مركباتهم ، والذين أعربوا عن كامل رضاهم عن ما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم فى إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر .
 
ويشار إلى أن العنوان التفصيلى للمجمع على الرابط التالى (https://goo.gl/maps/umtEkgHw1sF9FURA8).. كما أنه متوفر على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، وذلك فى إطار تقديم كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين .
 
 
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تراخيص القاهرة الجديدة

وحدة تراخيص القاهرة الجديدة

افتتاح مجمع تراخيص

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