صور.. إزالة 518 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على إنتظام سير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأشار محافظ بني سويف في بيان له ، إلى أن إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى اليوم وصل إلى 518 حالك تعد على أملاك الدولة لافتا أنه تم اليوم السبت إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقريتى"طما فيوم،عزبة خوشيد" مركز اهناسيا،وذلك بواقع 7 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ،و53 حالات تعد بزراعات غير جادة على أرض أملاك دولة.

وأوضح محافظ بني سويف، وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما نوه محافظ بني سويف عن أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

وفي ذات الصدد وافقت لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع برئاسة محافظ بني سويف 22طلب جديد ،ليصل بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1342 طلبا، كما ناقشت اللجنة 40 طلب تقنين،بالإضافة إلى تحرير 58 عقد جديد،ليرتفع العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 320 موزعة بواقع" 222 مباني+ 98 زراعة"، علاوة على أنه جاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.















