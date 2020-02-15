شركة طيران هولندية تعتذر لركابها لمنعها استخدام "حمام" طائرة بسبب كورونا

هند المغربي

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) رسميا، اعتذارها لعدم السماح لمسافرين بعينهم باستخدام الحمامات على إحدى طائراتها، بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد، جاءت الواقعة على متن طائرة تابعة للشركة الهولندية كانت متوجهة من أمستردام إلى سول بكوريا الجنوبية، ووضع أحد أفراد الطاقم ورقة بيضاء على باب دورة المياه كتب عليها بخط اليد وباللغة الكورية فقط: "مرحاض لأفراد الطاقم فقط".

تم تداول الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم رواد المواقع شركة الخطوط الهولندية ممارسة التمييز العنصري ضد المسافرين من كوريا الجنوبية، بحجة الخوف من انتشار فيروس كورونا ، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 وإصابة آلاف آخرين بالفيروس.

وقال المدير العام لفرع الشركة في كوريا، جيوم جلاس، في مؤتمر صحفي: "هذا خطأ بشري ونحن نعتذر عنه". مضيفا: "نحن نأخذ مزاعم قيامنا بممارسة التمييز ضد بعض ركابنا على محمل الجد، ونأسف بشدة، لأن هذا اعتبره البعض تمييزا، وهو ما لم يكن في نية الطاقم مطلقا".

من جانبه، قال متحدث باسم الشركة لصحيفة "إندبندنت" أنه يحدث أحيانًا أن يتم تخصيص حمام لأفراد الطاقم فقط، مضيفا: "عادة نبلغ جميع الركاب بالمراحيض المخصصة للطاقم". فقط".

وتابع: "هذا مرة جرى كتابة التوجيه باللغة الكورية فقط وتم حذف النسخة الإنجليزية عن غير قصد، وهو ما أشار إليه أحد الركاب. نحن نأسف بشدة لأن هذا كان يعتبر تمييزًا، وهو ما لم يكن نية الطاقم مطلقًا". وتابع : "نجري حاليًا تحقيقًا داخليًا وسنتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".