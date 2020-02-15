سقوط تاجر وبحوزته نصف كيلو حشيش فى مركز دار السلام بسوهاج

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 500 جرام حشيش، و20 قرص مخدر بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، وبحوزته طربتين لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و20 قرص مخدر، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، وذلك أثناء استقلاله سيارة ربع نقل، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة فى عملية النقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.