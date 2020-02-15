رئيس جامعة طنطا: 13 كأس و 6 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية فوز

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركتها فى أسبوع الجامعات الأول الذى عقد فى جامعة سوهاج فى الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى بمشاركة أكثر من 600 متسابق ممثلين لوفود الجامعات المصرية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن وفد الجامعة نجح فى الحصول على 13 كأس فى البطولة بواقع 6 ذهب و 3 فضة و 4 برونز، حيث حصل على كأس المركز الاول والميدالية الذهبية كل من الدكتور محمد العيسوى فى مسابقة عضو هيئة التدريس المثالى ، والدكتور بشير الشوربجى فى مسابقة الشعر الفصحى، والدكتور سمير القمرى فى مسابقة العزف الفردى ، والدكتور محمد السيد عبد الجواد فى مسابقة تنس الطاولة للرجال ، والطالب أحمد حلمى فى مسابقة تنس الطاولة للطلبة ، والدكتورة آلاء نافع ورنا حمدى وحبيبة وحيد وتقى فوزى فى مسابقة كرة السلة للسيدات.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى فوز الجامعة بكأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة كرة القدم للرجال بمشاركة الدكتور احمد السيد عواض ، والدكتور على مبارك عبد الجليل ، والدكتور عبد العال مهدى ، والدكتور حازم الخولى ، والدكتور محمد حماد ، وكل من الطلاب نادر البنا ومحمود رضا ومحمد السيد ، كما حصل على كأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة التنس الأرضى للسيدات الدكتورة نهاد الكنيسى ، وفى مسابقة الشطرنج للسيدات الدكتورة مشيرة محمد السيد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الوفد نجح فى الحصول على كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة الشطرنج للرجال وحصل عليها الدكتور محمد شعيب ، بالإضافة الى محمد السيد عامر فى مسابقة القران الكريم ، والدكتور حازم الخولى فى مسابقة المارثون للرجال ، والطالب محمود رضا شاكر فى مسابقة المارثون للطلبة.

كان فريق طبى من جراحى المستشفى التعليمى العالمى بطنطا قد تمكن من إجراء جراحة نادرة وشديدة الخطورة باستئصال ورم بالكبد ٧×٧ سم لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا خلال عملية جراحية استغرقت ساعة 4 ساعات .

وأشاد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة ومجهود الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة، الأمر الذى يمثل تأكيدًا إضافيًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا فى مختلف التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى ، أن هذه العملية من أصعب عمليات جراحات الكبد ، حيث أن المريض كان يعانى من ورم سرطانى متكرر ما ينتج عنه وجود التصاقات شديدة بالبطن، كما أن جراحات الفص الأول للكبد من أعقد جراحات الكبد من الناحية التقنية، حيث يقع مابين الوريد الأجوف السفلى والوريد البابى الكبدى وهذان هما أكبر وأهم جزء فى الدورة الدموية للجسم بصفه عامه وللكبد كاملا" بصفه خاصة.

وأوضح "سليم" ، أن الفريق الطبى ضم الدكتور حسام سليمان أستاذ جراحه الكبد بالمعهد القومى للكبد جامعه المنوفية، والدكتور حمدى صدقى أستاذ جراحة الجهاز الهضمى والمناظير بجامعة طنطا، والدكتور أحمد سويلم مدرس جراحه الجهاز الهضمى والمناظير بجامعة طنطا ، والدكتور محمد عبدالرحيم طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بجامعة طنطا، موجها الشكر لطاقم التمريض والعناية المركزة.

وقال الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، أن قسم التخدير نجح فى تخدير الحالة وإفاقتها وخروجها الى سرير سابق التجهيز بالعناية المركزة الجراحية بالمستشفى التعليمى بعد إجراء العملية، لافتا الى أن الحالة مستقرة تماما.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أن هذه العملية تعد انجازا طبيا جديد يسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات النادرة التى تحتاج الى فريق طبى متخصص، حيث اجريت الجراحة بنجاح.