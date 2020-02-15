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خروج 8 حالات مصابة بكورونا من العزل الصحى بعد شفائهم فى بريطانيا

السبت، 15 فبراير 2020 03:56 م
خروج 8 حالات مصابة بكورونا من العزل الصحى بعد شفائهم فى بريطانيا رصد الحالة الصحية لمرضى كورونا
أ ش أ

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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا، اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح ثمانية مصابين بفيروس (كورونا) المستجد من أصل تسع حالات تأُكدت إصابتهم بالفيروس القاتل داخل المملكة المتحدة، وذكرت شبكة (سكاى نيوز) الناطقة بالإنجليزية، أن المصابين الثمانية تماثلوا للشفاء بعدما خضعوا للاختبارات الطبية مرتين وجاءت نتيجتها سلبية.
 
وكان المصابون، قد احتجزوا لمدة أسبوعين فى مستشفى (ارو بارك) بمقاطعة (مرزيسايد) الواقعة فى شمال غرب إنجلترا فور تبين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم على متن طائرة بريطانية من الصين.
 
وأشارت الشبكة، إلى أن هناك أكثر من 100 حالة أخرى محتجزة فى فندق (كنتس هيل بارك) بمدينة (ميلتون كينز) فى شمال غرب لندن للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1524 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 66576 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 66576 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1524 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

بريطانيا

الصين

فيروس كورونا

كورونا

الصحه البريطانيه

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