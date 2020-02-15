سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى ينتهى من إعداد مقترحاته حول تعديل الدستور

السبت، 15 فبراير 2020 06:04 م
حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى ينتهى من إعداد مقترحاته حول تعديل الدستور البرلمان الجزائرى
الجزائر أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن على صديقى الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى اليوم ،السبت ، أن اللجنة الحزبية المكلفة بوضع مقترحات للتعديلات الدستورية قد انتهت من إعداد مقترحاتها وهى جاهزة لتقديمها إلى الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال صديقى ، فى تصريحات له اليوم السبت ، "إن حزب جبهة التحرير الوطنى الذى عبر عن دعمه للتعديل الدستورى وإجراءات التهدئة والمشاورات التى باشرها الرئيس تبون مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والفواعل الاجتماعية حريص على تجاوز الوضع الراهن وتحقيق مطالب الشعب فى بناء دولة الحق والقانون".

وأكد أن حزب جبهة التحرير الوطنى يملك حرية قراره وسيظل فى خدمة الدولة الجزائرية ولا يسمع إلا إلى صوت أعضائه وهم وحدهم من لهم الحق فى تقرير مستقبله وتحديد مصيره وأن الشعب صاحب السيادة هو المخول الوحيد بإلغاء من يشاء من الأحزاب عبر صناديق الانتخاب.

ودعا الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطنى أعضاء الحزب إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول القيادة الشرعية .. مؤكدا أن أبواب جبهة التحرير الوطنى مفتوحة..قائلا : "نحن متفتحون على كل الأفكار والاجتهادات الكفيلة بتحسين أداء الحزب وتفعيل دوره".

وتعهد بالعمل مع الجميع دون إقصاء أو تهميش كما جدد الدعوة لحوار جاد ومثمر يسهم فى إنضاج المواقف والاختيارات ويوسع دائرة التفكير والنقاش والتشاور بين جميع

أعضاء الحزب.

ويعد حزب جبهة التحرير الوطنى هو أكبر الأحزاب تمثيلا فى البرلمان، وكان الحزب الحاكم فى البلاد، منذ الاستقلال حتى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فى أبريل الماضي.

وينتمى الرئيس تبون لحزب جبهة التحرير الوطني، إلا أنه ترشح فى الانتخابات الرئاسة التى جرت فى شهر ديسمبر الماضي، مستقلا، فيما لم يقدم الحزب مرشحا باسمه.

 


حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

مقترحات

تعديل الدستور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة