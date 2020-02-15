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حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعهما فى قتل سائق بالخانكة

السبت، 15 فبراير 2020 02:00 م
حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعهما فى قتل سائق بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر المستشار باسم عبدالباقى رئيس نيابة مركز الخانكة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعهما فى قتل سائق، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف إلهامى مأمور مركز شرطة الخانكة بتلقيه إشارة من مستشفى المطرية بوصول المدعو "أحمد. ن. هـ"، 25 سنة، ويعمل سائق ويقيم شارع نور الإسلام - دائرة قسم شرطة الخصوص السابق اتهامه فى قضية "مخدرات" مصاب ( رش خرطوش بالبطن ) وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال والد المصاب المدعو "ناصر. هـ. م" 48 سنة، عامل ومقيم ذات العنوان اتهم: "خالد.م"، 24 سنة بدون عمل ومقيم عزبة البقوشى – دائرة قسم شرطة الخصوص السابق اتهامه فى قضية " مخدرات "، و"مؤمن.ر"24سنة، بدون عمل ومقيم عزبة الأمير – دائرة قسم شرطة الخصوص بإحداث إصابة نجله.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمتهمان حال تواجدهم بناحية المنية – دائرة المركز وذلك بسبب خلافات ماليه بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش صوب المجنى عليه محدثاً إصابته وفرا هاربين.

تمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وتم التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المتهمان والسلاح النارى المستخدم بالواقعة واحيلا المتهمان للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


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سلاح نارى

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