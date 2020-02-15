سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك سفاجا تحبط 6 محاولات لتهريب طائرة تنصت وكمية من المكملات الغذائية

السبت، 15 فبراير 2020 07:20 م
جمارك سفاجا تحبط 6 محاولات لتهريب طائرة تنصت وكمية من المكملات الغذائية المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وكمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب وبالتفتيش تم ضبط طائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وبلوتوث و 4 مطواة و 350 ولاعة و 1114 عبوة مرطب للبشرة الحساسة وكمية من المكملات الغذائية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول اليها  .
 
وتم الضبط بلجنة مكونة من أسامة هويدي ومصطفى بكير وحماد على وخالد عصمت ومصطفى الجوهري مأمورى الحركة.
 
قرر عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات. 
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى .
 
IMG_1801
رجال الجمارك و المضبوطات 

 


ادارة الجمارك

اخبار الجمارك

ضبط جمركي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة