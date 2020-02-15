جمارك سفاجا تحبط 6 محاولات لتهريب طائرة تنصت وكمية من المكملات الغذائية

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وكمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب وبالتفتيش تم ضبط طائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وبلوتوث و 4 مطواة و 350 ولاعة و 1114 عبوة مرطب للبشرة الحساسة وكمية من المكملات الغذائية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول اليها .

وتم الضبط بلجنة مكونة من أسامة هويدي ومصطفى بكير وحماد على وخالد عصمت ومصطفى الجوهري مأمورى الحركة.

قرر عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى .