تموين الأقصر تُعلن مشاركة 22 محل بالأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل على تلقي طلبات أصحاب المحال التجارية الراغبين في المشاركة في الأوكازيون الشتوي للحصول على التصريح، حيث بلغت المحلات المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن 22 محلاً منهم 2 محل قطاع عام والباقي قطاع خاص، كما نجح رجال المديرية فى مكافحة الغش التجاري وتحرير 16 محضر اوكازيون شتوى وهمى، موضحاً أنه تقرر مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس المقبل.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه منذ فتح الباب للحصول على التصاريح، تم تلقي 22 طلبات من محلات تجارية للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، الذي يشمل تخفيضات على مختلف السلع غير الغذائية، مشيراً إلي أن نسب التخفيض بالمحلات تتراوح ما بين 10 إلى 50 % ومدة الاوكازيون لكل منشأة أو محل تجاري اسبوعين يجوز مدها .

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم بعض المحلات بالإعلان عن تخفيضات وهمية دون التقدم بطلب للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، وخرجت حملات بالفعل ونجحت فى تحرير 16 محضر اوكازيون شتوى وهمى، مشدداً على أن المحلات المخالفة لإجراءات التخفيض والاوكازيون ستعرض نفسها للمساءلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان قد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020، حيث بلغ عدد المحال المشتركة 3244 محل مشترك حتى الآن، ومن حق أي محل تجاري المشاركة بالاوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة، حيث وجه المصيلحي قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.

والجدير بالذكر بأن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراراً وزارياً في شهر يناير 2020 ببدأ فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.