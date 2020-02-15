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تعرف على رسالة الملك عبد الله حسين في يوم المحاربين المتقاعدين

السبت، 15 فبراير 2020 12:33 م
تعرف على رسالة الملك عبد الله حسين في يوم المحاربين المتقاعدين الملك عبد الله حسين
كتب خالد إبراهيم

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وجه ملك الأردن، عبد الله حسين الثانى، رسالة إلى الجنود والعسكريين والمحاربين المتقاعدين، في يومهم، حيث شكرهم على تضحيتهم وجهودهم وإخلاصهم.

وقال الملك عبد الله عبر حسابه على "تويتر"، "هذا يومكم، وكل أيام الوطن أيامكم. إخواني وأخواتي رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لكم كل التقدير على تضحياتكم وإخلاصكم وعطائكم الموصول. دعمكم وتحسين ظروفكم في صميم أولوياتنا وصلب اهتماماتنا. كل عام وأنتم بألف خير".

الملك عبد الله على تويتر
الملك عبد الله على تويتر

 

وكان الملك عبد الله حسين قد زار ضريح الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية السابق، في الذكرى السنوية الحادية عشر لرحيله، قبل عدة أيام.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الهاشمى الملكى، صورا من زيارة العاهل الأردني للضريح، وعلق عليها:" جلالة الملك عبد الله الثاني يزور ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لرحيله".

 

وكان الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، قد استقبل جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للدور الأوروبى ودعمه للمملكة الهاشمية الأردنية.

 

ونشر الديوان الملكى الهاشمى صورة للقاء وعلق عليها: "جلالة الملك يعرب عن تقديره للدعم الأوروبي للمملكة، ويجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

 


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