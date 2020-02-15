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تشييع جثمان طفلين عثر عيهما داخل شقتهما بمركز ساحل سليم

السبت، 15 فبراير 2020 12:37 م
تشييع جثمان طفلين عثر عيهما داخل شقتهما بمركز ساحل سليم تشيع جثمان - ارشيفية
أسيوط- ضحا صالح

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أمرت نيابة ساحل سليم صباح اليوم بدفن جثماني طفلين شقيقين أحدهما رضيع توفيا في ظروف غامضة وأصيب والديهما ورجحت المعاينة الأولية أن يكون السبب تسمم غذائي وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

وكان  اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسيوط، قد تلقي  إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية مدير أمن أسيوط بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ساحل سليم  بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على "صبحي سيد صبحي 35 سنة، وزوجته نجوى مكاوي سيد، 30 سنة، في حالة إعياء شديد ، والعثور على  عزام صبحي سيد، 3 سنوات، والطفل سيد صبحي سيد عام ونصف، جثث هامدة جميعهم من مدينة ساحل سليم بحري قسم الشرطة ، وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة، تبين وفاة الطفلين، وإصابة والديهما بحالة أعياء شديد  وفى غيبوبة تامة والسبب غير معروف ويشتبه في تعرضهم لحالة تسمم، وتم نقل الجثث تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى ساحل سليم، وتحويل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم ، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثث عقب معاينة  الطب الشرعى و استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وفى سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة عدد من المحامين ، والعاملين بنيابة أول أسيوط من السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات داخل نيابة أول أسيوط دون حدوث إصابات أو تلفيات وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة حيث ورد  اخطار من مأمور قسم ثان أسيوط بورود  بلاغ من نيابة أول أسيوط باشتعال النيران فى بعض المخلفات ، وامتدادها لمسافات أكبر بمبنى النيابة ،وعلى الفور تم ابلاغ الحماية المدنية، والجهات المعنية ،وتم السيطرة على الحريق بمعاونة عدد كبير من المحامين، والأهالى دون حدوث تلفيات أو إصابات بين المتواجدين بمقر النيابة

 

 

 


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