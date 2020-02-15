تحصين 44 ألف رأس ماشية للوقاية من الجلد العقدي ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الضأن، والتي بدأت في الأول من شهر فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، واستعرضه محافظ بني سويف اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ،وصل إلى 44 ألف و488 بواقع " 40 ألف و446 رأس من الأبقار، و4 آلاف و42 رأس من الأغنام وذلك في الفترة من 1 إلى 13 فبراير الجاري ، و تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وكان محافظ بني سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات، والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

يذكر أن مدير عام الطب البيطري الدكتور طارق الوكيل قد عقد اجتماعا موسعا بمدراء الادارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع قبل انطلاق حملة تطعيم الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، وذلك للاطمئنان على الإعلان عن الحملة و طرق حفظ الأمصال وجاهزية الفرق المشاركة.