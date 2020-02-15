"بيطرى بورسعيد" يواجه مرض الجلد العقدى للأبقار حفاظا على الثروة الحيوانية

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى، مدير مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، استمرار الحملة القومية الأولى لمرض الجلد العقدى حتى نهاية شهر فبراير الجارى لمواجهة جدرى الأبقار والأغنام .

ولفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع اللقاحات متوفرة حفاظا على الثروة الحيوانية، فضلا عن توعية المربين بأهمية التحصين من خلال الحملات البيطرية التى تجوب قطاع إدارة جنوب ومنطقة القابوطى الجديد ووحدة مشروع ناصر والبليسى وعايش والجمعيات ومنطقة شرق بورسعيد بسهل الطينة بقرى 4/7 وجزر المثلث ببحيرة المنزلة .

وتابع عيسى، أن الفترة السابقة شهدت عملية حصر مشترك بين الزراعة والطب البيطرى لتسجيل وترقيم الحيوانات بجانب توعية المربين وأصحاب المواشى بتحصين الأبقار والأغنام لحمايتها من الإصابة والقضاء على الفيروس .

من جهة أخرى، أكد مدير مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أن الحملة تسير على قدم وساق من خلال المجهود المبذول من أطباء الطب الوقائى ومديرى الإدارات وأطباء الوحدات والإرشاد البيطرى بتوعية المربين، وأصحاب المواشى بالحظائر والأسواق وأماكن التجمعات بالقابوطى الجديد وقرى بحر البقر .

فى سياق أخر، قال الدكتور عاطف عيسى، إنه تم تحصين 10 الآف رأس من الماشية والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتسمم الدموى من خلال الحملة القومية الثالثة، مضيفا أن الحملة مازالت تجوب قرى الجنوب بحظائر القابوطى الجديد ومنطقة الجمعيات والكيلو 17 فضلا عن قرى بحر البقر، مثل العاشر وأم خلف والبليسى ونطاق وحدات مشروع ناصر والمختار وحدة عايش وقريتى 4/7 بسهل الطينة وجزر بحيرة المنزلة لتحقيق المستهدف .

وتابع: مديرية الطب البيطرى لديها كافة التحصينات اللازمة بسعر رمزى من قبل الوزارة بواقع 18 جنيها 75 قرشا و7 جنيهات للتسجيل والترقيم للماشية التى لم يسبق لها التسجيل .

وأكد أن الحملة القومية الثالثة تعتبر من أهم الحملات الوقائية التى يتم خلالها رفع المناعة للماشية للتصدى لأمراض الشتاء .

فى سياق متصل، أكد عيسى، أن فريق الإرشاد يتوجه إلى أماكن تجمعات المربين وخاصة أيام الأسواق لتوعوية المربين مدى أهمية التحصينات الوقائية حفاظا على الثروة الحيوانية التى تعتبر أمن قومى فضلا عن توضيح خطورة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.