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بومبيو لحمدوك: ملف التسويات خطوة مهمة فى عملية إزالة السودان من لائحة الإرهاب

السبت، 15 فبراير 2020 02:52 م
بومبيو لحمدوك: ملف التسويات خطوة مهمة فى عملية إزالة السودان من لائحة الإرهاب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لرئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، أن ملف تسويات تعويضات ضحايا الإرهاب، خطوة مهمة، فى عملية إزالة السودان من لائحة الإرهاب، وبحث حمدوك، على هامش مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن فى ألماني، مع بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان العمل على تطويرها.
 
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن حمدوك عبر عن أمله فى أن يسهم التقدم المحرز فى ملف التسويات فى تسريع عملية رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للإرهاب.
 
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن التسويات خطوة مهمة فى ذلك الاتجاه تفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية، لا تحدها قيود إجرائية أو قانونية، فى تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين.
 
وشدد على دعم أمريكا للتطورات المهمة فى الساحة السياسية السودانية، معربا عن أمله فى أن يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه التواق إلى حكم ديمقراطى رشيد ومستدام.
 
وكانت وزارة العدل السودانية أعلنت، يوم الخميس الماضي، التوقيع على اتفاقِ تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول"، التى تم تفجيرها بهجوم انتحاري، فى أكتوبر 2000، حين كانت ترسو فى ميناء عدن باليمن؛ ما أسفر عن مقتل 17 أمريكيا، وجرح عشرات، وتبنى تنظيم "القاعدة" الهجوم.
 

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