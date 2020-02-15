"بوابة الطالب" .. تطبيق جديد بجامعة بنها لتقديم الخدمات إلكترونيا للطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انه تم الإنتهاء من إعداد تطبيق "بوابة الطالب" لتقديم كافة الخدمات لطلاب كليات الجامعة والتيسير عليه، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يهدف إلى تقديم الخدمات المالية والتعليمية إلكترونيا للطالب الجامعى وذلك فى اطار سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الجامعة فى ميكنة كافة الاجراءات والخدمات الجامعية.

ومن ناحيته أضاف الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم بالفعل إختبار فعالية التطبيق فى نشر النتائج الطلابية بكليات الجامعة ، حيث إنتهت كليات "العلوم ، التربية النوعية ، التربية الرياضية " من إعلان كافة نتائج الفصل الدراسى الأول للفرق الدراسية عبر البريد الالكترونى الجامعى وصفحات الطلاب.

وأوضح المغربى، أن عدد من الكليات منها " الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، الطب بيطرى والزراعة" قامت بجهد ملموس حيث بدأت بنشر النتائج من خلال التطبيق الجديد وسوف يتم نشر باقى كليات الجامعة نفس الإتجاه للتيسير على أبنائنا الطلاب ، ولتفادى التزاحم المعتاد خلال ظهور النتائج الدراسية.

من جانبه وجه الدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذى للمعلومات الشكر للدكتور مصطفى السيد مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية وفريق العمل، على جهدهم الكبير فى انجاز تطبيق نشر النتائج الدراسية لكل طالب على صفحته الشخصية.

وأثنى الششتاوى على الدعم المباشر الذى تقدمه وحدة نظم المعلومات الإدارية لكل كليات الجامعة لانجاز تقنية " بوابة الطالب " التى تعد بمثابة قفزة نحو مستقبل التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وتضع جامعة بنها فى مصاف الجامعات الرقمية.

على جانب آخر ،أعلنت كلية الآداب بجامعة بنها في وقت سابق بقيادة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية مبادرة "فكر قبل ما تشير"، لتنمية وعي الشباب الكامل والتفكير قبل شئ قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد مما ينشر فغالبا ما تكون هناك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مغلوطة ولا علاقة لها بالواقع وتستهدف النيل بالوطن، ويتم نشرها دون وعي أو إدراك بما تستهدفه هذه المنشورات.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها، أن المبادرة تستهدف التأكد من المعلومات والبحث عن مصادرها الأصلية والتأكد مما إذا كانت صحيحة أم لا، وعلى هذا الأساس يحدد موقفه من نشرها أم لا، موضحة أن المبادرة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأضافت "الرباط"، أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لها عن طريق حملة مكثفة لنشر الوعي بين الشباب بضرورة الحرص في كل شيء ينشره عبر تلك المواقع، خاصًة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، موضحة أن أبناء الكلية من الشباب والفتيات أبدوا رغبتهم في المشاركة في فعاليات المبادرة ونشر هذه الخطوة الإيجابية فيما بينهم لدرء الشائعات.