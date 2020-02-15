اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

تختتم اليوم السبت، فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى أقيمت فاعلياته بمدينة أسوان خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من نجوم السينما أبرزهم الفنانة رجاء الجداوى ونيللى كريم وبشرى وبسمة وشيرى عادل وسلوى خطاب وناهد السباعى ورانيا يوسف وجومانا مراد وآخرين، بالإضافة إلى الفنانة الإسبانية فيكتوريا ابريل ضيف شرف المهرجان.



وكانت قد انطلقت النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.



ويتنافس خلال المهرجان هذا العام 31 فيلماً من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان، وتضم المسابقات فيلمين عرض عالمى أول، كما تضم 18 فيلما عرض أول فى أفريقيا، ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.



واختار الاتحاد الأوروبى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها فى المجتمع.



وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن تنظيم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، يضيف زخماً فنياً وثقافياً لعاصمة الاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، وليضفى بهجة وفرحة بهذا الملتقى الفنى الدولى والذى جمع كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما والنقاد والكُتاب ليساهم ذلك فى إعلاء اسم أسوان فى سماء الفن.



وأضاف محافظ أسوان، فى كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، أن استضافة أسوان لكل هذه الفعاليات، بجانب استقبالها للعديد من الملوك والرؤساء والذى ظهر جلياً خلال انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى ديسمبر الماضى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أن أنظار العالم تتجه إلى مصر، وعيون مصر تتجه صوب إفريقيا عبر أسوان واحة الأمن والأمان والاستقرار، فهی داٸماً جاذبة للمهرجانات والمنتديات فى كافة المجالات لما تمتلكه من المقومات السياحية والثقافية والعلمية.



يذكر أن أقيمت الدورات الثلاث السابقة لمهرجان أفلام المرأة على أرض أسوان بلد السحر والجمال، على أن تنطلق النسخة الرابعة من المهرجان خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى.