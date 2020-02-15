سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النائب العام يحيل رئيس شركة للجنايات لاتهامه باختلاس 15 مليون جنيه

السبت، 15 فبراير 2020 07:29 م
النائب العام يحيل رئيس شركة للجنايات لاتهامه باختلاس 15 مليون جنيه النائب العام ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي، علي قرار نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية السياحية للجنايات لاتهامه باختلاس أموال مودعة لدى الشركة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة - إحدى الشركات السمنة التي لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها - اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بها، واختلس مبلغ ثمانمائة وثمانين ألف دولار أمريكي، وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانين جنيه من أموال جهة عمله المودعة بحسابيها لدى احد البنوك والمحولة من أحد مساهمي الشركة لاستثمارها في أوجه نشاطها، مستغلا في ذلك مسئوليته عن حق التعامل منفردا على حساباتها البنكية، محتبسا ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه.

وشهدت خبيرة بجهاز الكسب غير المشروع، بانه لجنة الفحص والتحقيق، كشفت عن تحصل المتهم بصفته برئیس مجلس إدارة الشركة، ومن يملك حق التعامل منفردا علي حساباتها البنكية - على مبالغ مالية من حسابي الشركة لدى البنك والمودعة من قبل الشاكية بلغ قدرها ثمانمائة وثمانين ألف دولار، وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانين جنيه ولم يقم باستثمارها في أية تعاملات تتعلق بنشاط الشركة، كما لم يقم بردها للشاكية بوصفها أحد المساهمين بالشركة.

 


اختلاس

رئيس شركه الاستثمار والتنميه السياحيه

النائب العام

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة