القوات المشتركة اليمنية تدمر موقعين للمدفعية الحوثية فى الحديدة

عدن /أ ش أ/

دمرت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمني، موقعين للمدفعية استحدثتهما ميليشيات الحوثى الانقلابية، واستخدمتها فى قصف قرى آهلة بالسكان فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة غرب البلاد، خلال الساعات الماضية.

وذكر الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - فى بيان أوردته قناة "العربية"، الإخبارية السبت - أن الميليشيات الحوثية،وضمن خروقاتها المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار، شنت قصفا مكثفا من مواقع مستحدثة فى محيط مدينة الدريهمى صوب مواقع (المشتركة) وأخرى طالت قرى بعيدة عن أى هدف عسكرى غرب المدينة، وأثارت الرعب فى صفوف الأهالي، موضحا أن القوات المشتركة رصدت مصادر النيران وتمكنت من دك موقعين لمدفعية الميليشيات وتحصيناتها ومصرع وجرح عدد من عناصرها.

وكانت القوات المشتركة قد دمرت نهاية الشهر الماضى موقعين لمدفعية الميليشيات فى ذات المنطقة لحظة استخدامه فى خروقات جديدة.

وتتعمد ميليشيات الحوثى منذ سريان اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018 ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع فى مختلف مديريات محافظة الحديدة.