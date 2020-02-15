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السبت، 15 فبراير 2020 01:33 م
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القبض على عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام

السبت، 15 فبراير 2020 01:33 م
القبض على عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام سرقة خزنة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفادة تلقية بلاغا من " ش. ع" ،  40 سنة، موظف باكتشافھ كسر باب الشقة سكنھ وسرقة ( شاشة LCD 32 بوصة ، أسطوانة غاز ) من داخلھا، ولم یتھم أو یشتبه في احد بارتكاب الواقعة  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1857 لسنة 2020م جنح القسم.
 
و بإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة , وتفعیل منظومة تسجیل الدراجات البخاریة الغیر مرخصة، أمكن تحدید الدراجة البخاریة " توك توك " المستخدم في ارتكاب الواقعة، ویحمل أرقام 397 دار السلام و باستدعاء قائده  ف م ،  65 سنة، سائق توك توك  قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وبحوزته المسروقات  , وتوصیله لمنطقة المدق .
 
وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  "أ. م" ،  34 سنة،  عاطل والسابق اتھامھ في عدد 5 قضایا أخرھم 4689 لسنة 2018م دار السلام " مخدرات "، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب ". 
 
و تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى علیھا لدى عملیه " سیئ النیة " ق. إ"،  41 سنة،  عامل بمحل أجھزة كھربائیة و باستدعاء المجني علیھ تعرف على المضبوطات , واتھمه بالسرقة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم  وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
 

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