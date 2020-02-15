القبض على شخصين يتاجران فى العملة وبحوزتهم 80 ألف دولار بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت تحريات ومعلومات لدى الأجهزة المعنية من قيام عاطل، وحاصل على دبلوم تجارة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبطهما وبحوزتهمامبلغ 80,000 ثمانون ألف دولار أمريكى حال إستقلالهما سيارة ملاكى خاصة بأحد الأشخاص ، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بممارستهما لنشاطهما الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع آخرين تم تحديدهما وجارى العمل على ضبطهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من 6 أشخاص، أفادوا فيه بتعرضهم للنصب على يد عامل، استولى منهم على 800 ألف جنيه، بعد إيهامهم بمشاركته في مشروع تجارى.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن المتهم عامل بإحدى الشركات، سابق اتهامه في عدة قضايا، مارس النصب على الضحايا، بحجة مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية، بالمزاد العلنى من إحدى الشركات الاستثمارية، وتم رسو المزاد عليه خلافاً الحقيقة، نظير حصولهم على ربح مادى بتلك المشاركة التجارية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استغل عمله سابقا بإحدى الشركات الاستثمارية فى النصب على ضحاياه، مدعيا أنه مازال يعمل بالشركة، والهروب من محل إقامته لملاحقة ضحاياه له، وصدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه.

بالحصول على إذن من النيابة تم ضبط المتهم، أثناء هروبه بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.