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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 15 فبراير 2020 03:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 150.1 مليون ورقة بقيمة 518.3 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 11.7 مليون ورقة، بقيمة 476.6 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 148.4 مليون ورقة بقيمة 371.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 57.6 مليون ورقة بقيمة 316.3 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 25.5 مليون ورقة بقيمة 215.8 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 23.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 147.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 12.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 113.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 110.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 92.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 105.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 19.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 96.3 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 61.8 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 482.9 ألف ورقة بقيمة 1.7 مليون جنيه.
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.1 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 213 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614 مليار جنيه إلى 602 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8%.
 
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 13859.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 1266.53 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.2% مغلقًا عند مستوى 1384.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.79% مغلقًا عند مستوى 15959.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 12.08% ليغلق عند مستوى 597.44 نقطة.
 
 
 
 

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