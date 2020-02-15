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العراق يدعو ارمينيا لمنح سمات الدخول للعراقيين من المنافذ الحدودية

السبت، 15 فبراير 2020 01:27 م
العراق يدعو ارمينيا لمنح سمات الدخول للعراقيين من المنافذ الحدودية محمد على الحكيم
كتب كامل كامل

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دعا وزير الخارجية محمد على الحكيم نظيره الارمنى زوهراب مناتساكانيان، السبت، إلى منح سمات الدخول إلى المُواطِنين العراقيّين الراغبين فى زيارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحُدُوديّة أسوة ببعض الدول العربيّة.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان اليوم إن "وزيرها محمد على الحكيم التقى، اليوم، زوهراب مناتساكانيان وزير خارجيّة أرمينيا على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ، وجرى فى اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات، وتفعيل التعاون الثنائى بما يُحقّق مصالح الشعبين الصديقين".

ونقل البيان عن الحكيم قوله، إن "العراق مستعد لاستضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقيّة-الأرمينيّة المُشترَكة، وحثَّ الجانب الأرمينى على منح سمات الدخول إلى المُواطِنين العراقيّين الراغبين فى زيارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحُدُوديّة أسوة ببعض الدول العربيّة، لتشجيع حركة التجارة والسياحة بين البلدين"، داعياً، الشركات الأرمينيّة الى "المُساهَمة فى إعادة إعمار المناطق المُحرّرة".

وتطرّق الجانبان، بحسب البيان الى "أهمّية الإسراع بتوقيع اتفاقيّة إعفاء حاملى الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة من سمة الدخول بين البلدين، ومُذكّرة التفاهم للمُشاوَرات السياسيّة بين وزارتى خارجيّة البلدين".

 

 


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