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العراق تعلن مغادرة أول عائلة من المستشفى المخصصة للوافدين من ووهان الصينية

السبت، 15 فبراير 2020 02:37 م
العراق تعلن مغادرة أول عائلة من المستشفى المخصصة للوافدين من ووهان الصينية كورونا
كتب كامل كامل

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أعلن جاسب الحجامى مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ بالعراق، عن مغادرة أول عائلة من مستشفى الفرات العام المخصصة للوافدين من مدينة ووهان الصينية مركز تفشى فيروس كورونا القاتل.

وقال "الحجامى" في بيان منه، إنه "تمت مغادرة اول عائلة مؤلفة من خمسة افراد من الوافدين من مدينة ووهان الصينية، من مستشفى الفرات العام، بعد ان حلوا علينا ضيوفا كراما لمدة إسبوعين وحالتهم الصحية جيدة جداً" مضيفا أن "العائلة لم تظهر عليهم أية علامة من أي مرض لا سريرياً ولا مختبرياً"، مبيناً أنه "تم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية".

وكان مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد نازك الفتلاوي قد كشف بتاريخ (05 فبراير 2020) عن احتجاز 14 عراقياً بسبب فايروس "كورونا".

وقد بحث الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يي، آخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة واحتواء الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الـ56 بألمانيا، وأعرب شتاينماير، خلال المحادثات وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن خالص التعاطف فى هذه اللحظة الحرجة التى يكافح فيها الشعب الصينى تفشى فيروس كورونا الجديد، مشيدا بقوة الصين وسرعتها وفعاليتها فى احتواء التفشي، واستعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة.

 وقال شتاينماير، إن الانخفاض المستمر فى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التى أُعلنت مؤخرا خارج مقاطعة هوبى اتجاه بالغ الأهمية ومطمئن.

وأضاف شتاينماير، أنه ينبغى ألا ندع الذعر يصيب الناس مثل الفيروس، وأن ألمانيا ستلتزم الهدوء والعقلانية وستواصل القيام بالتبادلات والتعاون بشكل طبيعي.

 وتابع شتاينماير، أن ألمانيا تولى أهمية كبيرة للعلاقات الصينية الألمانية وعلى استعداد للحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى ووثيقة مع الصين، وتعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف، ودفع تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والعمل معا على حماية التعددية والتجارة الحرة والنظام الدولي.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

العراق

بغداد

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