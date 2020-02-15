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السبت، 15 فبراير 2020 04:40 م
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الشرطة البريطانية تخلى محطة إيستون وسط لندن لأسباب غير معروفة

السبت، 15 فبراير 2020 04:19 م
الشرطة البريطانية تخلى محطة إيستون وسط لندن لأسباب غير معروفة قوات أمن - أرشيفية
هند المغربي

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أفادت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها أن الشرطة البريطانية أخلت محطة قطار إيستون وسط لندن لأسباب لم تعرف حتى الآن.

وفى وقت سابق أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن الاثنين، تنفيذ عمليات تفتيش أمنية للبحث عن متورطين على خلفية حادث الطعن الذى وقع الأحد، فى شارع ستريتهام جنوب لندن، ويذكر أن عمليات التفتيش تمت بمناطق سكنية بجنوب لندن ومدينة بيشوبس ستورتفورد، مضيفة أنه لم يتم ضبط أى أشخاص لهم علاقة بالحادث أو بمنفذ عملية الطعن ( يدعى "سوديش أمان") حتى الآن، فيما لا زالت عمليات التحقيق مستمرة.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن منفذ الهجوم كان يرتدى سترة ناسفة مزيفة أثناء ارتكاب الهجوم الذى تسبب فى مقتله برصاص الشرطة بالإضافة إلى إصابة شخصين بجروح، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم كان قد تم إطلاق سراحه منذ أيام من السجن بعد إدانته بتهم إرهابية فى عام 2018.

يذكر أن النائبة المساعدة لمفوض شرطة لندن لشئون العمليات المتخصصة لوسى دورسى أعلنت أمس أن الوضع تمت السيطرة عليه، بينما يقود ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب فى شرطة لندن التحقيقات فى الحادث، مشيرة إلى أن الواقعة تم إعلانها حادثا إرهابيا ويُعتقد أنها متعلقة بالتطرف.


الشرطة البريطانيه

بريطانيا

لندن

محطة قطار

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