السفير الأمريكى يزور قلعة قايتباى ومتحف الأحياء المائية خلال جولته بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

زار السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، قلعة قايتباى بالإسكندرية، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة الإسكندرية، حيث تفقد السفير الأمريكى، منطقة الأبراج والأسوار ومبنى القلعة، واستمع إلى شرح حول تاريخ القلعة والأعمال التطويرية بها للحفاظ عليها، كما تفقد متحف الأحياء المائية والبهو السراديب الخاصة بالقلعة وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

يأتى ذلك فى إطار زيارة جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الامريكية إلى محافظة الإسكندرية، حيث استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الجمعة، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، ومسئولى الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية المختلفة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء مجالات التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، موضحاً أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية، ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة أوشن الأمريكية لتفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر وهو النظام الذى يتيح للدارسين الحصول على شهادة بعد سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة الإسكندرية، أو إحدى الجامعات الأمريكية لمدة سنتين أخرتين، والحصول على شهادة مشتركة من الجامعتين.

وأكد السفير الأمريكى حرص بلاده على تطوير العلاقات مع جامعة الإسكندرية والتوسع فى تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريـس والطلاب بالإضافة إلى التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية الأخرى، والتعاون أيضاً من خلال مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب للتعرف على اللغة والثقافة المصرية.



زيارة قلعة قايتباى



السفير الامريكى اثناء زيارتة للجامعة



جانب من الجولة