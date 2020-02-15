الحكومة التركية تفرض ضرائب على الايجارات لسد عجز الموازنة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بعد تراجعها عن فرض ضريبة على المساكن القيمه بدأت الحكومة التركية في حملة جديدة لسد عجز موازنة الدولة.

ووفقا لموقع ينى جازتاسي، جاءت حكومة العدالة والتنمية بمادة جديدة تضاف لقانون الاسكان وهي فرض ضريبة جديدة على الإيجارات وذلك من أجل سد عجز الموازنة.

وبعد نشرها في الجريدة الرسمية وتمريرها في مجلس الشعب في صمت تام من المنتظر أن يتم إقرارها كقانون.

وتخطط الحكومة التركية لفرض حزمة ضرائب جديدة في العام المقبل، تتضمن ضريبة الخدمة الرقمية، وضريبة العقارات الفاخرة، وضريبة الإقامة بالفنادق.

وفرضت السلطات فى نوفمبر الماضى ضرائب الاقامة فى الفنادق، وتأتى هذه الضرائب ضربة كبيرة لقطاع السياحة، وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلًا عن ان ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السائحين عن القدوم إلى تركيا، وهو ما سيمثل خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي إلى تركهم النشاط وهم غارقون في الديون.

ووفقًا للوائح الجديدة، تخضع مرافق الإقامة في الفنادق والأوتيلات وقرى العطلات والسكن (النُزل) والفنادق والشقق الفندقية والمخيمات والمنشآت السياحية الريفية مثل المنازل الجبلية والهضبية لضريبة الإقامة.

وتقدر ضريبة الفنادق بـ 18 ليرة في الليلة للفرد الواحد في الفنادق الخمس نجوم وفي قرى العطلات، و12 ليرة في الفنادق وقرى العطلات الأربع نجوم؛ و9 ليرات بالفنادق الثلاث نجوم ومرافق الإقامة المعتمدة في البلدية، و6 ليرات على الفنادق نجمتين، ونجمة واحدة للأوتيلات والشقق الفندقية والمعسكرات كامبينج، وضريبة 18 ليرة على فنادق البوتيك ومرافق الإقامة الخاصة؛ و6 ليرات على المؤسسات الأخرى، على أن ترتفع قيمة الضريبة على الفرد للإقامة كل عام وفقًا لنسبة التقييم.