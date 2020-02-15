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الجيش السورى يزيل المتاريس من على الطريق السريع بين دمشق وحلب

السبت، 15 فبراير 2020 03:35 م
الجيش السورى يزيل المتاريس من على الطريق السريع بين دمشق وحلب سوريا
(رويترز)

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 ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجيش السورى بدأ فى إزالة المتاريس من على الطريق السريع بين دمشق وحلب اليوم السبت بعدما سيطر بشكل كامل عليه فى إطار هجوم تدعمه روسيا.

ويمثل ذلك انتصارا مهما للرئيس بشار الأسد نظرا لأن إعادة فتح الطريق السريع إم 5 ستعنى استرداد أقصر طريق يربط بين أكبر مدينتين فى سوريا لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام.

وقال مراسل القناة، الذى كان ينقل الحدث من على الطريق السريع فى ضواحى حلب، إن إزالة المتاريس بدأت فى الساعات الأولى من اليوم السبت.

وينظر لاستعادة سيطرة الحكومة على الطريق إم 5 على أنها أحد الأهداف الرئيسية لهجوم تدعمه روسيا وبدأ منذ مطلع ديسمبر كانون الأول فى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة قوات المعارضة.

وأجبر الهجوم أكثر من 800 ألف شخص على النزوح.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يراقب الحرب إن القوات الحكومية سيطرت على حزام من الأراضى حول الطريق وتمكنت من تأمينه على نحو كامل.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز إن الهجوم الذى تدعمه روسيا قد يتوقف فى الوقت الراهن بعد تأمين الطريق، لكنه أضاف أن الحكومة قد تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضى شمالى حلب لتأمين المدينة.

 

 


سوريا

الجيش السورى

بشار الأسد

روسيا

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