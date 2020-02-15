سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحان بالمدارس

السبت، 15 فبراير 2020 10:21 ص
التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحان بالمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الدبلومات الفنية المتقدمين لامتحانات الشهادة، ملء استمارات التقدم للامتحانات، اعتبارًا من اليوم السبت فى المدارس، على أن يلتزم الطلاب بمراجعة، وكتابة بياناتهم بشكل صحيح.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية، اعتبارًا من السبت 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020، مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه تم البدء فى الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.
 
وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دورى لواضعى الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020، وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية.
 
وتابعت: "سوف يتم عقد لقاء تنويرى مع اتحاد طلاب مصر لمناقشتهم فى مواعيد الامتحانات وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جداول سير الامتحانات من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة برئاسة  الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات وعضوية مديرو عموم النوعيات وتنمية المواد، وكذا عضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لعمل المقابلة الشخصية المرشحين لوظيفتي (رؤساء – ووكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، ثم تم عرض  الذين تم اختيارهم (أساسي – احتياطي) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية".
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

جدول الدبلومات الفنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

1000 جنيه حد أقصى.. اعرف شروط صرف حافز معلمى رياض الأطفال.. فيديو

السبت، 15 فبراير 2020 10:11 ص

المشاركون بمؤتمر تعزيز التعليم يرغبون فى الاستفادة من بنك المعرفة المصرى

السبت، 15 فبراير 2020 08:43 ص

وزير التعليم يعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى على بنك المعرفة

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:55 م

طارق شوقى: التطوير المهنى للمعلم جزء لا يتجزأ من تطوير المنظومة

الخميس، 13 فبراير 2020 08:33 م

طارق شوقى: ننسق مع ناشيونال جيوغرافيك لبناء مناهج الجغرافيا لطلاب الابتدائية

الخميس، 13 فبراير 2020 08:31 م

وزير التعليم يكرم معلمين مشاركين فى مؤتمر "تعزيز التعلم"

الخميس، 13 فبراير 2020 07:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة