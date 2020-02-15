التضامن : دمج ضعاف السمع في 8 جامعات ونخطط لانشاء وحدات لدعم ذوى الاعاقة في المدارس

كتب مدحت وهبة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات الملتقى الثالث للتربية الخاصة، والذى تنظمه مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وعدد من العاملين فى رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة سعت علي مدار السنوات القليلة الماضيه لتقديم خدمات متميزة للأشخاص ذوى الإعاقة وأنها حققت عدد من الخطوات المهمة كان أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذى يعد نقلة مهمة فى التأسيس لحقوق ذوى الإعاقة، واكتملت الخطوة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونسعى حاليا لتحويل اللائحة التنفيذيه إلى برامج وأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة.

وأضافت القباج أن الوزارة مؤخرا تتبنى منظورا مجتمعيا فى التعامل مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وليس منظور طبى، فقمنا بدمج ضعاف السمع فى 8 جامعات ونخطط لإنشاء وحدات لدعم وخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجامعات والمدارس، لمزيد من الدمج.

وخلال كلمتها، قالت القباج، أن الوزارة تشرف على أكثر من 4500 جمعية تعمل فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة وحوالى 650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ونسعي لتطوير خدماتها بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص .

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى، على ضرورة تحقيق مفهوم الإتاحة بمنظور مجتمعى فى كافة المجالات بداية من الطرق والخدمات حتى التعليم والتوظيف، وشددت كذلك على دور الإعلام فى رسم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتبنى منظور تنموى في تناول هذه القضية.