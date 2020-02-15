"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد

كتب مدحت وهبة

تبدأ المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، الْيَوْمَ السبت، اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020 الراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية فى المشاركة فى خدمة حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك للمتقدمين من محافظات جنوب الصعيد، بهدف اختيار أفضل العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وكذلك التأكد من قدرتهم على خدمة الحجاج طوال فترة أداء مناسك الفريضة والعودة الى أرض الوطن.



وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة التى شرفنا بها فى خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك وفقاً لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين، كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كافة الإجراءات عقب الإعلان عن موعد تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.



وكان أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكد أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية، وذلك بمحافظتى "سوهاج، والقاهرة" لافتًا إلى أنه من المقرر اختيار 270 مشرفًا من إجمالى 1115 متقدمًا، منهم عدد 945 رجلاً و170 سيدة، وسيتم إجراء الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب، مشيرًا أن الاختبارات سيتم إجرائها بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية وتقام فى محافظات "القاهرة، سوهاج".



ويشمل الاختبار التحريرى 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج.



يذكر أن المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى كانت قد بدأت اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ / 2020 الراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية فى المشاركة فى خدمة حجاج الجمعيات الأهلية الأسبوع الماضى، وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد.