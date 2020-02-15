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التحالف العربى يعلن بدء عملية بحث وإنقاذ قتالى بموقع سقوط طائرة باليمن

السبت، 15 فبراير 2020 09:19 م
التحالف العربى يعلن بدء عملية بحث وإنقاذ قتالى بموقع سقوط طائرة باليمن العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية فى اليمن
الرياض أ ش أ

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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، بدء تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالى بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) والتى سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطنى اليمنى بمحافظة (الجوف) اليمنية .

 

وأضاف العقيد المالكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت - بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضى إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

 

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن " العقيد الركن تركى المالكى عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطنى اليمنى بمحافظة (الجوف) اليمنية.

 

وأوضح العقيد المالكى فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه مس أمساء الجمعة الموافق سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوى قريب للوحدات التابعة للجيش الوطنى اليمني.

 

لا يقتصر دور التحالف العربى فى اليمن الذى تقوده المملكة العربية السعودية، على مواجهة مليشيات الحوثيين المتمردة على الحكومة الشرعية اليمنية، بل أيضا فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى الذى يعانى من استمرار أزمة طالت سنوات عديدة، فمن خلال قوافل مساعدات إنسانية إلى جانب نقل المرضى اليمنيين بطائرات خارج صنعاء، يؤكد التحالف العربى وقوفه بجانب الشعب اليمنى.

 


التحالف العربى

اليمن

أخبار اليمن

إنقاذ قتالى

سقوط طائرة

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