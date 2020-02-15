"البنتاجون" يكشف هوية جندى أمريكى لقى مصرعه فى جيبوتى

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن هوية الجندى الأمريكى الذى لقى مصرعه أمس الأول الخميس، فى حادث "غير قتالي" بدولة جيبوتى، ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، عن متحدث باسم البنتاجون قوله إن الجندى والتر ليوارك البالغ من العمر (26 عاما) المنحدر من ولاية "نيو مكسيكو" الأمريكية توفى يوم الخميس الماضى فى قاعدة "كامب ليمونيى" بجيبوتى، مشيرا إلى أن حادث الوفاة لا يزال قيد التحقيق.

يشار إلى، أن القاعدة العسكرية الأمريكية الدائمة الوحيدة فى إفريقيا توجد فى جيبوتى، ويتمركز بها حوالى 4 آلاف فرد أمريكى.

و على صعيد أخر كان الجيش الأمريكى، قد أعلن فى وقت سابق، إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما قام شخص يرتدى زى القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم.

وقال الكولونيل سونى ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان فى بيان إن الحادث الذى وقع فى إقليم ننكرهار حدث بعد عودة قوة أمريكية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد". "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف فى الوقت الحالي".

وقال الناطق باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان الكولونيل سونى ليجيت، إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت، "لنيران مباشرة" فى شرق أفغانستان، وأضاف الناطق باسم القوات الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية"، أن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية فى ولاية ننجرهار تعرضت لنيران مباشرة اليوم، لافتا إلى الأمر مستقر الان، وجارى تقيم الوضع وإعطاء معلومات إضافية حين تتوافر".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مواطنا أمريكيا اختطف فى إقليم خوست فى شرق أفغانستان، وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكى لم تذكر اسمه أن متعاقدا أمريكيا يبلغ من العمر 57 عاما اختطف الأسبوع الماضى فى خوست.