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الإندبندنت: جونسون يلغى خطط زيارة واشنطن وسط توترات مع ترامب بسبب "هواوى"

السبت، 15 فبراير 2020 01:23 م
الإندبندنت: جونسون يلغى خطط زيارة واشنطن وسط توترات مع ترامب بسبب "هواوى" بوريس جونسون وترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المفهوم أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ألغى خطط زيارة الربيع للولايات المتحدة وسط توترات مع دونالد ترامب بشأن قرار السماح لشركة هواوي الصينية بلعب دور في شبكة 5G البريطانية.

ونفى داونينج ستريت أن يكون رئيس الوزراء قد أجبر على تأجيل الرحلة بسبب قرار هواوي ، والذي يبدو أنها أثار غضب ترامب أثناء مكالمة هاتفية مع جونسون.

كان من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء إلى واشنطن في بداية العام لحضور اجتماع رفيع المستوى مع الرئيس مع تحول التركيز إلى تأمين صفقة تجارية مربحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولكن من المفهوم أن الرحلة تم تأجيلها إلى يونيو لتتزامن مع اجتماع لقادة مجموعة السبع في كامب ديفيد في ماريلاند.

قيل إن الرئيس الأمريكي  غاضب من رفض جونسون حظر شركة هواوي ، التي تعتقد واشنطن أنها قد تشكل تهديدًا أمنيًا بسبب علاقة الشركة بالحكومة الصينية. ونفت هواوي بشدة هذه المزاعم.

 

ولا تزال التوترات قائمة بسبب رفض واشنطن تسليم زوجة دبلوماسية أمريكية ، آن ساكولاس ، المتهمة بالتورط في مقتل المراهق البريطاني هاري دون.

أصر داونينج ستريت على أن رئيس الوزراء كان يركز على تقديم أجندته المحلية ، حيث قالت مصادر إنه طلب تخفيض السفر إلى الخارج.

باستخدام تشبيه لورد أوف ذا رينجز ، قالت شخصية بارزة في داونينج ستريت لذا صن: "إن رفع مستوى البلاد وجعل الشوارع آمنة وحل مشاكل هيئة الصحة الوطنية هو السبب في فوز رئيس الوزراء بالانتخابات.

 

 

ولدى سؤاله عما إذا كانت الزيارة قد تأخرت بسبب قرار هواوي ، قال متحدث باسم رئيس الوزراء: "رئيس الوزراء يتطلع إلى زيارة الولايات المتحدة وسيظل على اتصال مع الإدارة.

 

"سأضيف ، إنه يركز حاليًا على القيادة من خلال أجندة الحكومة المحلية الطموحة وعلى الارتقاء في جميع أنحاء البلاد لتقديمه لشعب بريطانيا."


بوريس جونسون

دونالد ترامب

هواوى

بريكست

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