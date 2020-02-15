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الإمارات تشارك فى اجتماع "الناتو" حول أفغانستان

السبت، 15 فبراير 2020 09:31 ص
الإمارات تشارك فى اجتماع "الناتو" حول أفغانستان الإمارات
كتب كامل كامل

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وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان، مؤكداً أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية. وأكد أعضاء حلف الناتو والشركاء في مهمة الدعم الحازم، التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.

 

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قال أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع حركة طالبان مما قد يؤدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المسؤول للصحفيين فى مؤتمر أمنى فى ميونيخ إن اتفاق خفض العنف لمدة سبعة أيام لم يبدأ بعد.

 

فيما قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن هناك "تقدما مهما" أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية فى المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التى تتفاوض من أجل اتفاق سلام فى أفغانستان.

 

وأضاف بومبيو، فى حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه فى رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس فى العنف قبل البدء فى مزيد من المناقشات المتعمقة التى تشمل كل الأطراف فى أفغانستان.

 

الإمارات

افغانستان

دولة الامارات

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