الإسكان: 12 ألف جنيه سعر متر الوحدة السكنية فى مشروع امتداد الرحاب

كتب محمد شرقاوى

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل بدء حجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب بداية من منتصف شهر مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوحدات السكنية المعلن عنها في مشروع امتداد الرحاب هى من الإسكان الفاخر وسيتم تسليم الوحدة فى فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، أن التسجيل لحجز تلك الوحدات السكنية سيكون بداية من 15 مارس وعن طريق الإنترنت عبر موقع خاص بالحجز وتبلغ مساحات الوحدات السكنية بداية من 92 متر مربع إلى 131 متر مربع.

وأشار عمرو خطاب إلى أن مقدم حجز الوحدة السكنية تبلغ 100 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية 12 ألف جنيه، موضحا أن تسهيلات الدفع من 3 إلى 7 سنوات، كما يتم استخدام مبادرة التمويل العقاري المقدمة من جانب البنك المركزي.