استجابة لـ "سيبها علينا".. تموين الإسكندرية تفحص شكوى توقف بطاقة مواطن

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محمود القلش، المتحدث الإعلامي لمديرية التموين بالإسكندرية، على أن المنوط بحل مشاكل بطاقات التموين المتوقفة، هى المكاتب التموينية ومراكز التموين لاختصاصها الفني، وأنه على المواطن المتضرر من توقف بطاقة التموين، التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع له وفى حالة تقاعس أي موظف عن أداء الخدمة فى إطار القانون يتوجه المواطن إلى خدمة المواطنين بالمديرية لتقديم شكوى ضد الموظف المتقاعس.

وفيما يتعلق بوقف البطاقات التموينية، ذكر محمود القلش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار لجنة العدالة الاجتماعية مفاده أنه إذا لم يكن المواطن يستحق الدعم طبقا للمحددات، فلن يتم عودة تشغيل البطاقة، حيث ينتهى دور المكتب التمويني عند تقدم المواطن التظلم.

وتتم جميع المعاملات التموينية للمواطنين، من خلال المكاتب والمراكز التموينية، حيث تم الاستعلام على البطاقة التموينية ومعرفة سبب الوقف وفحص الشكوى واستكمال البيانات من المواطن نفسه.

وكان القارئ أحمد سامى محمد عبد اللطيف المقيم فى سيدى بشر محافظة الإسكندرية، قدم شكوى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص إيقاف بطاقة التموين التى تحمل رقم 102001405548 الخاصة بأسرته من شهر ديسمبر الماضى بسبب حصوله على معاش يتخطى 3 آلاف جنيه، حيث أنه مسن بالمعاش، وأكد القارئ أن هذا السبب خاطئ ومخالف للواقع وقام بتقديم أكثر من تظلم وتقديم بيان معاش وصورة بطاقة التموين إلى تموين سيدى بشر برقم 472 فى فترة تقديم التظلمات المسموح بها وتقدم مرة أخرى بتظلم إلكترونى ولم يتم إعادة الصرف مرة أخرى.

وقال القارئ عبر رسالته لصحافة المواطن: تم إيقاف بطاقة التموين منذ ديسمبر الماضى وانا مسن بالمعاش وبطاقة التموين لأربعة أفراد وتقدمت بتظلم الكترونى وقدمت الأوراق لمكتب التموين ولم يصلنا اى رد حتى الآن علما بأن أرقام التليفونات المسجلة لا ترد، والرقم القومى هو 2490603020071

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها