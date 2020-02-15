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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 21 حالة

السبت، 15 فبراير 2020 12:45 م
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 21 حالة متابعة مرضى فيروس كورونا
أ ش أ

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ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين، اليوم السبت، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية فى كوالالمبور، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم أن حالتى الإصابة الجديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما رجل أعمال (27 عاما) من مدينة (كوانزو) الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس خلال فحصه أمس الجمعة، فى جمارك "بوكيت كايو هيتام" بولاية "قدح" التى تقع بالقرب من حدود ماليزيا مع تايلاند؛ ليتم نقله بعد ذلك إلى جناح العزل وتثبت إصابته بالفيروس.
 
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الحالة الثانية هى لسيدة تبلغ من العمر 32 عاما مقيمة فى ماليزيا، إلا أن المعلومات تفيد بأنها قامت بزيارة إلى الصين فى الفترة من 22 حتى 30 من يناير الماضي.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1524 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 66576 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 66576 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1524 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

ماليزيا

الصين

كورونا

فيروس كورونا

كوالالمبور

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