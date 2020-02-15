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أولياء أمور يشتكون من حجب نتائج الترم الأول لأبنائهم لتأخر سداد المصروفات

السبت، 15 فبراير 2020 01:21 م
أولياء أمور يشتكون من حجب نتائج الترم الأول لأبنائهم لتأخر سداد المصروفات مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شكا بعض أولياء أمور المدارس الرسمية للغات بمحافظة القاهرة من حجب نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لبعض الطلبة لتأخرهم فى سداد المصروفات الدراسية، مطالبين بإعلان النتائج للطلاب لتشجيعهم على الحضور والدراسة بالترم الثانى، مؤكدين أنهم يتقدموا بشكوى إلى الوزارة

 

من جانبها، قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم التحقيق فى شكوى أولياء الأمور للتأكد من صحتها، موضحة أن هناك تعليمات بعدم ربط اعلان النتيجة بسداد المصروفات الدراسية.

 

وانطلقت الدراسة بالترم الثانى 8 فبراير الجارى، حيث استقبلت قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.

 

وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسى، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

 

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولى من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.


التربية والتعليم

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