أمين عام الناتو: المعركة ضد داعش لم تنته ونرفع دعم العراق لتحقيق الأمن

هند المغربي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج: "قررنا زيادة الدعم للعراق للمساعدة في تحقيق الأمن في المنطقة، والمعركة ضد داعش لم تنته بعد" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

كان ستولتنبرج أكد فى وقت سابق أن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابى من تشكيل صفوفه فى أفغانستان بعدما فقد سيطرته فى سوريا والعراق.

وأضاف ستولتنبرج أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة تحد مشترك يهدف إلى منع أفغانستان أن تصبح مجددًا ملاذًا آمنًا للإرهابيين الدوليين.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على ضرورة منع تنظيم "داعش"من إعادة تشكيل صفوفه مجددًا في أفغانستان.

وأطلع ستولتنبرج الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، على جدول أعمال اجتماع قادة "ناتو"، الذي من المقرر انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء في لندن، مؤكدًا أن مهمة "ناتو" في أفغانستان ستكون جزءًا من المحادثات.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة لأفغانستان حيث صرّح خلال الزيارة بأن حركة طالبان المسلحة تريد إبرام اتفاق، موضحًا أن واشنطن تنخرط في محادثات سلام مع الحركة، كما أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار مع استئناف محادثات السلام.

فيما أكد ستولتنبرج "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان لأننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام هي تدريب قوات الأمن الأفغانية ومساعدتها وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة".

وأضاف أن الناتو يرحب بالجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام الأفغانية، لاقتناعه بالحاجة إلى حل سياسي عن طريق التفاوض في أفغانستان.