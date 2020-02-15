أمن الجيزة يشرف على جلسة صلح بين عائلتين في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أشرفت مديرية أمن الجيزة على جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالعياط، بسبب خصومة ثأرية سابقة بينهما، وتم الاتفاق خلال الجلسة على نبذ العنف، وإنهاء الخصومة بين أفراد العائلتين.

شارك في الجلسة عدد من القيادات الشعبية وكبار العائلات، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلتين، وسط انتشار أمنى من جانب ضباط مركز شرطة العياط، بإشراف الرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث العياط.

ومن جانب آخر، كان الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء أشرف عطا، نائب مدير أمن قنا، شهدا جلسة صلح بين عائلتى آل كحول وآل فرج بقرية الرحمانية قبلى بمدينة نجع حمادى، وذلك بحضور اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، واللواء احمد عبد النظير نائب مدير امن قنا لقطاع الشمال والدكتور عباس شومان ، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة .

وفى بداية كلمته نقل الدكتور حازم عمر تحيات اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا لطرفى الصلح وجميع الحاضرين، مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة، وارتضائهم وسعيهم الى الصلح، داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وأن يعم الأمن والسلام والرخاء فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة، كما قدم نائب محافظ قنا شكره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات وكل من ساهم فى اتمام هدا الصلح ‪.

ومن جانبه نقل اللواء أشرف عطا، تحيات اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، لأهالى قرية الرحمانية وقدم شكره لأبناء العائلتين لقبولهم الصلح مؤكدا على أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها الى خصومات ثأرية .