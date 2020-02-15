سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يشرف على جلسة صلح بين عائلتين في العياط

السبت، 15 فبراير 2020 05:07 م
أمن الجيزة يشرف على جلسة صلح بين عائلتين في العياط جلسة صلح - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشرفت مديرية أمن الجيزة على جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالعياط، بسبب خصومة ثأرية سابقة بينهما، وتم الاتفاق خلال الجلسة على نبذ العنف، وإنهاء الخصومة بين أفراد العائلتين.

شارك في الجلسة عدد من القيادات الشعبية وكبار العائلات، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلتين، وسط انتشار أمنى من جانب ضباط مركز شرطة العياط، بإشراف الرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث العياط.

ومن جانب آخر، كان الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء أشرف عطا، نائب مدير أمن قنا، شهدا جلسة صلح بين عائلتى آل كحول وآل فرج بقرية الرحمانية قبلى بمدينة نجع حمادى، وذلك بحضور اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، واللواء احمد عبد النظير نائب مدير امن قنا لقطاع الشمال والدكتور عباس شومان ، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة .

 

وفى بداية كلمته نقل الدكتور حازم عمر تحيات اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا لطرفى الصلح وجميع الحاضرين، مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة، وارتضائهم وسعيهم الى الصلح، داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وأن يعم الأمن والسلام والرخاء فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة، كما قدم نائب محافظ قنا شكره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات وكل من ساهم فى اتمام هدا الصلح ‪.

 

ومن جانبه نقل اللواء أشرف عطا، تحيات اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، لأهالى قرية الرحمانية وقدم شكره لأبناء العائلتين لقبولهم الصلح مؤكدا على أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها الى خصومات ثأرية .

 


خصومة ثأرية

جلسة صلح

جلسة صلح بالعياط

مركز العياط

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة