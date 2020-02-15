أفغانستان تحتفل بعيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء

كابول (رويترز)

بعد عرض أزياء مزدحم فى فندق فاخر بكابول اليوم الجمعة، فازت سلمى حسينى بأول ألقاب "فتاة عيد الحب" فى أفغانستان.

وسارت سلمى البالغة من العمر 20 عاما ابنة إقليم باميان على بساط العرض مرتدية قميصا باللونين الوردى والأصفر وبنطالا أبيض قبل أن تحصل على وشاح الفوز.

قالت سلمى لرويترز "عيد الحب معروف فى كل أنحاء العالم والآن يجد مكانه فى أفغانستان أيضا. احتفلنا بعيد الحب بعرض الأزياء اليوم لكننا سنقدم عددا من عروض الأزياء فى المستقبل".

واختارت المسابقة التى نظمتها وكالة محلية للعارضين شابا يبلغ من العمر 23 من إقليم هلمند للفوز بلقب عيد الحب للرجال، ويشير العرض إلى كيفية احتفال الشبان بعيد الحب فى مجتمع محافظ حيث يستخدم كوسيلة للترفيه فى بلد يعانى من الحرب لسنوات.

وفى المدن الكبيرة، انتشر عرض البالونات باللونين الأحمر والوردى وكذلك الملصقات. وعرضت مطاعم فى كابول باقات مع قوائم الأطعمة تشمل عروض موسيقى وعروضا كوميدية للراغبين فى الاحتفال.

وقال مرتضى حيدرى مدير متجر كاج على الانترنت إنه تلقى عشرات الطلبات لشراء زهور ودمى من الدببة هذا الأسبوع مضيفا أنه يتوقع ارتفاع العدد إلى مئات بنهاية اليوم الجمعة.