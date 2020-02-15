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أشياء افعلها لدعم صديقك المصاب بالإكتئاب .. التحدث معه مهم جدا

السبت، 15 فبراير 2020 08:00 م
أشياء افعلها لدعم صديقك المصاب بالإكتئاب .. التحدث معه مهم جدا الاكتئاب-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الاكتئاب من الأمراض الشائعة بين الكثير من الناس، ولكن ماذا تفعل إذا لاحظت بعض التغييرات في صديقك ولكنك لست متأكدًا مما إذا كان مصاب بالاكتئاب أوأنها مجرد بضعة أيام يمرفيها بلحظات من الحزن واليأس، فماذا أفعل لدعم صديقك المصاب بالاكتئاب.. هذا ما نتعرف عليه فى السطورالتالية، وفقا لموقع " كلايفند كلينيك ".

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان صديقك مصابا بالاكتئاب؟

ذكرالمعهد الأمريكي للصحة العقلية بأن الاكتئاب أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يقدرأن 17.3 مليون من البالغين كانوا يعانون من الاكتئاب في عام 2017.
 
وقال عالم النفس الدكتور آدم بورلاند، أن هناك علامات واضحة على الاكتئاب، ولأنك لا ترى هذا الشخص بالضرورة كل يوم، فقد تضطر إلى القيام بمزيد من العمل للبحث عن أعراض الاكتئاب فى صديقك.
 
ونصح بمراقبة التغييرات السلوكية أو أي شيء يمكن أن يكون غيرمناسب لصديقك، بعض أعراض الاكتئاب تشمل:
 
-عدم المشاركة: يفقدون الاهتمام بالأنشطة التي اعتادوا الاستمتاع بها.
-التغيير في أنماط الاتصال: يبتعد عن الدردشة أو التعليق بشكل منتظم كما اعتاد من قبل.
-التغييرات في أنماط النظافة والنوم: أن ينام أقل- أو طوال الوقت، ولم يعد مظهره ونظافته يمثلان أولوية لديه.
- الحزن أو الغضب: أصبح مزاجه حادًا، أو ربما يبدو حزينا أكثرمن المعتاد.
-الانسحاب من المناسبات الاجتماعية: يبتعد عن الأنشطة التي كانت في السابق من الأشياء التى يفضلها.

كيفية مساعدة شخص مصاب بالاكتئاب

-تحدث بصراحة مع صديقك عن مخاوفك من أنه قد يعاني من الاكتئاب، ولكن تواصل دون توجيه أصابع الاتهام ، وأنت تستمع له قدم لصديقك دعم عاطفي غير مشروط.
للقيام بذلك، تدرب على استخدام عبارات " أنا " ابدأ الجمل بعبارة " أنا قلق عليك "أو" أنا مهتم "أو" لاحظت. "ثم اشرح مخاوفك لصديقك" ،  وتجنب قول:" أنت لا تبدو كما كنت"، أو" أنت اتغيرت " ، لأن هذا يمكن أن يخلق دفاعية في الشخص الذي يتلقى الرسالة. "

إظهار التعاطف

ضع نفسك في مكان صديقك ، فكرفي شعورك إذا كنت تتعامل مع أعراض الاكتئاب وكيف تريد أن يتفاعل الأصدقاء معك.
الحفاظ على اتصال العين عند الاستماع ، ونقول أشياء مثل، "هذا يبدو صعبا. أنا آسف لأنك تمر بهذا الأمر ، و "أنا هنا دائمًا من أجلك".

تعيين الحدود

لا بأس أن تكون محددًا بشأن متى يمكنك - أو لا يمكنك - أن تكون هناك مع صديقك، على سبيل المثال ، أخبر صديقك أنه من الأفضل لك أن تتحدث بعد أن ينام أطفالك، ولا تقبل السلوك التعسفي أو العنيف. 

-التحلي بالصبر

لا يوجد حل سريع للاكتئاب، تستغرق عملية التعافى وقتًا، لا تشعر بالإحباط من صديقك أو تتخلى عنه.
 
 

الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

التعامل مع الاكتئاب

اكتئاب

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