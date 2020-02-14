12 معلومة عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة فى مترو الأنفاق

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن شبكة كاميرات المراقبة الجديدة التى ركبتها شركة المترو بمحطات الخطين الأول والثانى ويمكنها التعرف على الوجوه المخزنة بقاعد بيانات مصلحة الأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية لتحقيق مزيد من السيطرة الأمنية والقدرات المزودة بها هذه الكاميرات.

1ـ الكاميرات الجديدة تتمتع بتقنية قادرة وبشكل تلقائي على تحديد أو التحقق من وجوه الأشخاص من خلال تغذية شبكة الكاميرات بصور الأشخاص المطلوب التعرف عليها.

2ـ الكاميرات الجديدة يمكنها التعرف على الوجوه المخزنة بقاعد بيانات مصلحة الأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية.

3ـ الكاميرات يمكنها إعطاء إشعارات بتواجد الأشخاص المطلوبين والمسجلين بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العامة بمجرد ظهورهم على الكاميرات.

4ـ خاصية التعرف على الوجوه بالكاميرات تم تفعيلها فعليا فى محطة مترو الشهداء.

5ـ خاصية التعرف على الوجوه تعتمد على ربط الكاميرات بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام للتعرف على وجوه المطلوبين قضائيا بمجرد تواجدهم بالمحطة وظهورهم على شاشات الكاميرات.

6ـ يجرى دراسة تفعيل خاصية التعرف على الوجوه فى باقى محطات الخطين الأول والثانى بعد تفعيلها فى محطة الشهداء.

7ـ الهدف من تركيب كاميرات تتمتع بهذه الخاصية تحقيق مزيد من السيطرة الأمنية ورصد المطلوبين قضائيا بمجرد نزولهم وتواجدهم فى هذه المحطات.

8ـ الكاميرات الجديدة تسجل صوت وصورة وتخزن ذاكرتها لمدة 30 يوميا.

9ـ الكاميرات تغطى كافة أرصفة وصالات ومداخل ومخارج محطات الخطين الأول والثانى.

10ـ يجرى دراسة استبدال شبكة كاميرات محطات الخط الثالث من العتبة حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة كونها ليست رقمية وإمكانيات أقل لتكون مماثلة لشبكة الكاميرات التى تم تركيبها حديثا بمحطات الخطين الأول والثانى.

11ـ كاميرات الخطين الأول والثانى تتمتع بتقنية التعرف على شخص موجود في صورة رقمية حيث تعمل على مقارنة ملامح الوجه المختارة التى تلتقطها الكاميرا مع الوجوه المخزنة داخل قاعدة البيانات آليا سواء قاعدة بيانات لقطاع مصلحة الأمن العام أو قاعدة بيانات مصلحة الأمن العام.

12ـ هذه الخاصية تساعد على تحقيق السيطرة الأمنية ورصد أى عناصر إجرامية تتواجد فى محطات المترو.