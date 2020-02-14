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وزير البترول: القطاع يساهم بنحو 27% من الدخل القومى لمصر

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:16 م
وزير البترول: القطاع يساهم بنحو 27% من الدخل القومى لمصر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة للعاملين فى قطاع البترول فى ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020، هنأهم فيها على نجاح المؤتمر، مشيداً بجهودهم خلال السنوات الأربع الماضية والتى مثلت القوة الدافعة لتحقيق النجاحات على مدار هذه الفترة. 
 
وطالب "الملا"، العاملين بالاستمرار فى الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من  النجاحات والخروج بنتائج جديدة ملموسة للاقتصاد القومى، موضحا أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومى لمصر، وأننا كقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادى مطالبون بالمزيد، وأن نكون نموذج يحتذى به لكافة قطاعات الدولة فى التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء.
 
وأشار إلى أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للتطوير والتحديث خلال السنوات الأربع الماضية، اتت بثمارها  وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وارتفعت معدلات الإنتاج وزادت الاستثمارات وتم إنجاز العديد من المشروعات، وأن القطاع يعمل على نحو مواز فى العديد من المشروعات الأخرى مثل التحول الرقمى وإعداد كوادر قيادية شابة والتى ستؤدى إلى فعالية أكبر فى العمل البترولى وتسريع وتيرته.
 
وحث "الملا" العاملين على الاستمرار فى الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل ومبادئ ومعايير السلامة فى بيئة العمل، مؤكدا أنها مفتاح تحقيق النجاحات الأخيرة والاستمرار على نفس الخطى.
 
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد كرم الفائزات بجوائز المرأة فى مجال الطاقة ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "ايجبس 2020".
 
وأكد المهندس طارق الملا، عقب التكريم أن تخصيص يوم لمناقشة دور المرأة الفاعل فى قطاع الطاقة ضمن فعاليات المؤتمر كل عام يأتى انطلاقا من دورها الحيوى المتنامى فى هذا القطاع، وأن الجلسات الخاصة بمناقشة دور المرأة تنجح عاما بعد عام فى جذب اهتمام كافة المشاركين والرعاة بهذا الحدث.
 

البترول

الدخل القومى

طارق الملا

قطاع البترول

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