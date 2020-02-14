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وزير الأوقاف: علامة الصلاة مرتبطة بطبيعة كل جلد وليس لها علاقة بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ"

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:35 م
وزير الأوقاف: علامة الصلاة مرتبطة بطبيعة كل جلد وليس لها علاقة بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ" وزير الأوقاف فى الدقهلية
فريق المحافظات

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قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الفرقان بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إن القرآن الكريم فيه خير كبير البشرية، وللأسف الشديد حاولت بعض الجماعات قطع بعض النصوص عن سياقها وتحريف الكلمة عن مواضيعها.

وتابع جمعة بأن المسلم الذي تأدب بأدب القرآن وتربى على مائدة القرآن، لا يمكن أبدا أن يكون مؤذي لأحد ولا سبب في إيذاء أحد لأنه يأتي بالدفع الجميل.

وأوضح جمعة بأن المقصود بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ" ليست العلامة التي تظهر على الجبهة "الزبيبة"، إنما هذه العلامة مرتبطة بطبيعة كل جلد وقد تظهر حساسية الجلد فقط، مشيرًا بأن المقصود بقوله تعالى، هو النور الذي يلقيه الله على وجوه المؤمنين.

وأشار جمعة إلى أن القرآن تحدث فى كل شيء جميل ومنه الجانب الأخلاقي، وتحدث القرآن عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسعي الجميل واللبس الجميل، لأن القرآن نزل ليتدبر ويعمل به، المسلم الصحيح كما ذكره القرآن الكريم وهو الذي لا يؤذي أحدا ولا يتسبب في إيذائه، وتناول الحديث عن فضل القرآن والعمل بصحيحه فعلا وقولا.

 

وأشار جمعة إلى أن هناك من حاول الانحراف ببعض النصوص القرآنية أو تقطيعها وإخراجها من سياقها ليحرف الكلام عن مواضعه ويضلل به البعض من الناس، مشددا على ضرورة الفهم الصحيح للقرآن وكيف نحيا به في دنيانا واخرتنا.

 

وأوضح وزير الأوقاف أن القرآن هو كتاب الكمال والجمال ومكارم الأخلاق وهو بيت الكمال والحسن، كما تحدث عن الصبر الجميل والصفح الجميل والخلق الجميل مشيرا إلى أن الصبر الجميل يعني منتهى الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم المطلق به.

وقال وزير الأوقاف إن الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياه وليس صناعة الموت مؤكدا على فضل السعي الجميل الذي يؤدي إلى الجنة والجزاء الجميل الذي يكون من عند الله فليس هناك أجمل منه، والعيشة الجميلة الراضية الهنيئة في الدنيا والآخرة

وقد  استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والحضور لمشاركة شعب الدقهلية احتفاله بالعيد القومى، وتبادل الجميع التهاني بالعيد القومى للمحافظة.

 جاء ذلك فى إطار الاحتفالات يؤدى محافظ الدقهلية ووزيرالاوقاف ومفتى الجمهورية صلاة الجمعة بمسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة مركز طلخا ويخطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، حضر الاستقبال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية و سعد الفرماوى وكيل الوزارة السكرتير العام للدقهلية والمستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية وعدد من القيادات الشرطية والأمنية والتنفيذية، ونواب البرلمان.

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الدقهلية

وزير الأوقاف

مفتي الجمهورية

أعياد الدقهلية

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